На сході ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів

Російські військові не полишають спроб захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 2 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українським захисникам вдалося знищити командно-спостережний пункт російських військових.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу – 32
- танків – 2
- БМП – 1
- БТР – 1
- артилерійських систем – 2
- мінометів – 1
- БПЛА – 1
Нагадаємо, раніше українські військові заманили росіян в пастку в Сєвєродонецьку, вдало "здавши" місто, а тепер "рвуть" ворога.
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