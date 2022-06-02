На сході ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів

Російські військові не полишають спроб захопити схід України, але українські захисники щодня продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 2 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українським захисникам вдалося знищити командно-спостережний пункт російських військових.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Зокрема, воїнам вдалося знищити:

особового складу – 32

танків – 2

БМП – 1

БТР – 1

артилерійських систем – 2

мінометів – 1

БПЛА – 1

Нагадаємо, раніше українські військові заманили росіян в пастку в Сєвєродонецьку, вдало "здавши" місто, а тепер "рвуть" ворога.

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