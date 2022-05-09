"На швидкий відступ сподіватися не варто": експерт спрогнозував, скільки ще може воювати РФ

"На швидкий відступ сподіватися не варто": експерт спрогнозував, скільки ще може воювати РФ

Швидкого відступу Росії у війні проти України не слід очікувати.

Директор української неурядової аналітичної організації "Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння" Валентин Бадрак каже, що у Росії залишається все менше нових озброєнь і незабаром окупанти мають перейти на літаки радянського виробництва, оскільки ЗСУ вже знешкодили близько третини нових літаків.

Про це він розповів в інтерв'ю Forbes.

Спеціаліст зазначає, що Росія може воювати ще від 6 до 12 місяців.

"На швидкий відступ сподіватися також не варто. Росія досить потужна і велика країна, інерція її падіння може тривати довго. За прогнозами Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, Росія здатна воювати від 6 до 12 місяців, якщо тиск західних країн не збільшуватиметься, якщо буде ще менше", - каже експерт.

За його словами, ЗСУ вже знешкодили близько третини нових літаків, серед яких Су-35 та бомбардувальники Су-34. Також майже вичерпався ресурс потужних авіаційних ракет Х" -101 і Х-555.

"Тому й відбуваються такі невибіркові бомбардування зі знищенням громадянської інфраструктури. Російська армія почала використовувати протикорабельні комплекси "Бастіон" з ракетами Онікс. Цими ракетами кілька днів тому вдарили по Одесі. Фахівці кажуть, що ракети Онікс занадто дорогі, щоб використовувати їх для руйнування злітно-посадкової смуги. Це показує, наскільки великий у Росії дефіцит", - пояснив Бадрак.

Він додав, що в окупантів є багато складів, де зараз законсервована техніка, хоча вона набагато старша, але все ж таки підходить для перекидання на фронт.

Нагадаємо, історик Ярослав Грицак заявив, що Росія після поразки у війні проти України буде дуже ослабленою, скотиться до рівня 1991 року. Країна-агресорка проситиме у Заходу знімати економічні санкції у відповідь на політичні рішення.

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