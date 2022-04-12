На Сіверському напрямку білоруські підрозділи проводять бойову підготовку: зведення штабу

Окупанти з Сіверщини перекидають підрозділи 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії до Росії.

На Сіверському напрямку проводяться заходи оперативної та бойової підготовки підрозділів збройних сил Білорусі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 12 квітня.

Окремі військові підрозділи Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруської ділянки державного кордону.

Також завершується переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу РФ до Бєлгородської та Воронезької областей.

Нагадаємо, що Росія здійснює прискорену підготовку військових, щоб перекинути їх на війну.

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