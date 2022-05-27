На Сіверському напрямку окупанти блокують перекидання підрозділів ЗСУ на інші напрямки - Генштаб

На Сіверському напрямку окупанти блокують перекидання підрозділів ЗСУ на інші напрямки - Генштаб

На Сіверському напрямку ворог продовжує вживати заходів з посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

Як пояснили в Генштабі ЗСУ, такі заходи російські військові вживають, аби блокувати перекидання українських військових на інші напрямки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 27 травня.

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"На Сіверському напрямку противник продовжує вживати заходів із посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях з метою недопущення перекидання підрозділів Сил оборони України на інші напрямки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов, Росія змінила тактику на фронті. Відтепер окупанти перейшли від оперативного оточення до створення локальних котлів, що свідчить про суттєві зміни тактики російських військових.

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