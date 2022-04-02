Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Сіверському напрямку окупанти переміщуються від державного кордону вглиб території Республіки Білорусь

Дата публікації
Перегляди
7182
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Сіверському напрямку окупанти переміщуються від державного кордону вглиб території Республіки Білорусь

Національна поліція України

Значна частина військової техніки пошкоджена та буксирується. 

В Україні на Сіверському напрямку триває переміщення підрозділів окупаційних військ від державного кордону вглиб території Республіки Білорусь.

Про це повідомили в Головному штабі ЗСУ.

Як зазначається, значна частина військової техніки пошкоджена та буксирується. 

“Триває так звана “евакуація” цивільного автотранспорту, викраденого росіянами в Гостомелі, Ірпіні, Бучі та Іванкова. Крім того, мародери російських окупаційних військ перед перекиданням на інші напрямки намагаються відправити родичам награбоване майно з території Білорусі службою експрес доставки СДЕК”, - підкреслили в Генштабі ЗСУ.

Читайте також:

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 2 квітня

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 2 квітня
Наступна публікація