На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з мінометів прикордонників та вели повітряну розвідку - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, про ситуацію на фронті протягом 94-го дня повномасштабної війни.

Так, протягом доби на Сіверському напрямку окупанти утримували війська на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях, аби недопустити перекидання українських військ на інші загрозливі напрямки.

Також росіяни здійснюють ротацію частини підрозділів та удосконалюють інженерне обладнання районів зосередження.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 28 травня.

Зазначається, що війська РФ чотири рази обстрілювали з мінометів позиції підрозділів прикордонної служби в районах населених пунктів Середина Буда, Старі Вирки та Зноб-Трубічевська. Крім того, літак оперативно-тактичної авіації з повітряного простору Курської області завдав ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту на території Сумської області.

Також загарбники вели повітряну розвідку за допомогою безпілотників у Чернігівській та Сумській областях, аби уточнити положення українських військ.

Нагадаємо, тим часом ЗСУ проводять контрнаступальні дії на півдні. Ворог зазнає суттєвих втрат та відступає на раніше займані рубежі.

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