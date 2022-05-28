На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з мінометів прикордонників та вели повітряну розвідку - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, про ситуацію на фронті протягом 94-го дня повномасштабної війни.
Так, протягом доби на Сіверському напрямку окупанти утримували війська на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях, аби недопустити перекидання українських військ на інші загрозливі напрямки.
Також росіяни здійснюють ротацію частини підрозділів та удосконалюють інженерне обладнання районів зосередження.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 28 травня.
Зазначається, що війська РФ чотири рази обстрілювали з мінометів позиції підрозділів прикордонної служби в районах населених пунктів Середина Буда, Старі Вирки та Зноб-Трубічевська. Крім того, літак оперативно-тактичної авіації з повітряного простору Курської області завдав ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту на території Сумської області.
Також загарбники вели повітряну розвідку за допомогою безпілотників у Чернігівській та Сумській областях, аби уточнити положення українських військ.
Нагадаємо, тим часом ЗСУ проводять контрнаступальні дії на півдні. Ворог зазнає суттєвих втрат та відступає на раніше займані рубежі.
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