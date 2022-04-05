На Сіверському напрямку російські окупанти вивозять військову техніку з території Білорусі - Генштаб

На Сіверському напрямку російські окупанти вивозять військову техніку з території Білорусі - Генштаб

Тим часом окремі білоруські підрозділи переміщуються в напрямку українського кордону.

В Україні на Сіверському напрямку триває виведення підрозділів окупаційних військ РФ з території Республіки Білорусь.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Сіверському напрямку триває вивезення залізницею та військово-транспортними літаками військової техніки Збройних сил Російської Федерації з території Білорусі.

Водночас, виявлено переміщення окремих підрозділів Збройних сил Білорусі в напрямку державного кордону України. Не виключається проведення ротації підрозділів, що залучені до посилення охорони державного кордону Білорусі", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, повідомлялося, що між Черніговом та Києвом відновили повноцінне транспортне сполучення. Через зруйновані російськими окупантами мости Чернігів був у тривалій ізоляції.

Читайте також: