На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру - Генштаб

Окупанти демострують свою присутність.
На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності та сковування дій ЗСУ оборони ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки", - зазначило командування.
Нагадаємо, вранці 26 червня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.
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