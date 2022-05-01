На Сіверському напрямку ворог обстрілював українські позиції: у Генштабі розкрили деталі

На Сіверському напрямку ворог обстрілював українські позиції в районі населеного пункту Сеньківка.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Для уточнення положення наших військ на Сумському напрямку російські окупанти провели повітряну розвідку із застосуванням безпілотника.
“У подальшому не виключається проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону України, а також відновлення вогневого ураження наших підрозділів та інфраструктури у прикордонних районах на зазначеному напрямку”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що російські окупанти зазнали втрат біля Старого Салтова.
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