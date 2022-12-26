На скільки масованих атак Росія має ракет: Буданов потішив прогнозом

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив, що Росія має ракет лише на 2-3 масовані атаки.



Про це голова української розвідки розповів в інтерв'ю Liga.net.



"Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі", – порадував Буданов.



Він зауважив, що інтенсивність ракетних ударів по України зменшується. Спочатку Росія здійснювала масовані обстріли раз на тиждень. Потім – раз на 10 днів. Потім – раз на два тижні. Зараз – ще довше.



"Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально", – впевнений він.



За словами голови української розвідки, "Іскандери" у Росії майже не виробляються. Щодо виробництва інших типів ракет, то це відбувається повільно.



"Я пам’ятаю, що вони мріють вийти на виробництво 20 на місяць ракет "Калібр" морського базування. Порахуйте, скільки треба працювати, щоб забезпечити єдиний залп. Так, у залпі йдуть і Х-101, і Х-555, і "Калібр". Але ось вам статистика – рахуйте. "Іскандери" майже не виробляються", – додав Буданов.

Зеленський попередив про загрозу ракетних ударів на Новий рік і Різдво

У вечірньому відеозверненні 25 грудня глава держави Володимир Зеленський українців найближчими днями дослухатися до тривог через загрозу нових атак Росії.



За припущеннями військових експертів, Росія може завдати чергового масованого удару по Україні на різдвяно-новорічні свята. Полковник ЗСУ в запасі, пілот-інструктор Роман Світан вважає, що новий ракетний удар РФ по енергетичній системі України може статися до 30 грудня.

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