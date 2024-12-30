Наскільки вистачить зброї з нових пакетів від Байдена: експерт дав відповідь

Владислав Селезньов переконаний, що у першій половині наступного року Сили оборони не будуть голіруч протистояти російській техніці.

Зброї з нових пакетів від адміністрації чинного президента США Джо Байдена вистачить на те, щоб Сили оборони могли впевнено почуватися на полі бою упродовж першого півріччя 2025 року.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі "Радіо NV".

"Поки що ми не маємо чітко визначеної позиції у президента США Дональда Трампа, бо він ще не приступив до виконання повноважень. Це станеться лише 20 січня наступного року", – сказав Селезньов.

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Експерт зазначив, що зазвичай передвиборчі заяви кандидата в президенти дуже відрізняються від дій, коли переможець стає президентом.

"Що стосується поставок озброєння та військової техніки – певний проміжок часу ми маємо, ту саму фору, яка нам дозволить впевнено почуватися на полі бою, бо в рамках цих траншів військово-технічної допомоги ми отримаємо достатньо ресурсів, щоб вести ефективні бойові дії протягом першої половини 2025 року", – наголосив Селезньов.

Експерт додав, що поставки озброєння та військової техніки відбуваються і від європейських партнерів України.

"Все активніше працюють підприємства українського оборонно-промислового комплексу, які постачають відповідні устаткування, озброєння і припаси до того озброєння для наших бійців", – зазначив він.

Селезньов переконаний, що у першій половині наступного року Сили оборони не будуть голіруч протистояти російській техніці.

Водночас, експерт сподівається у подальшому на здоровий глузд новообраного президента США, бо "очевидно, що зло, яке не покаране, буде багаторазово множитися".

Нагадаємо, грудневе опитування YouGov у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великій Британії показало, що бажання громадськості підтримувати Україну до перемоги різко знизилося в усіх семи країнах за останні 12 місяців.

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