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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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181
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На скільки часу у Росії є техніки для війни: військові здивували цифрами

Аналітики обережно натякають на те, коли у окупантів може виникнути дефіцит танків та іншої техніки на фронті.

Автор публікації
Ігор Серов Ігор Серов
Російська військова техніка

За багатьма оцінками військових, на російських складах є ще чимало запасів бронетехніки. / © ТСН

Попри те, що за даними Генштабу, орієнтовні втрати ворога у живій силі перетнули позначку у 900 тисяч, а втрати, наприклад, танків склали більше 10500 одиниць, артсистем — більше 25 тисяч, на окремих ділянках російська армія збільшує свою інтенсивність. Про останнє днями повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Крім того, за даними тих українських військових, які майже щоденно викладають в соцмережі відео боїв, на полі бою зі сторони ворога спостерігаються і танки, і гармати, інша важка техніка.

Як розповіли ТСН.ua джерела в українському оборонному відомстві, навіть на четвертому році війни поки не йдеться про те, що російські запаси радянської військової техніки спустошені.

«Ворог дуже активно нарощує свій військово-промисловий комплекс. На це кинуті всі зусилля. Про спустошення поки не йдеться. На складах радянських часів ще є техніка, яку знімають та знімуть зі збереження», — повідомили нам в Міністерстві оборони України.

«Є випадки, коли за день знищується близько сотні артсистем ворога», — каже в коментарі для ТСН.ua колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, оцінюючи нинішній потенціал російської армії.

Та продовжує: «Ми маємо розуміти, що у росіян поки що є ресурси для проведення активних наступальних дій. Зверніть увагу, що для проведення штурмів вони використовують і «буханки», і інший цивільний автотранспорт, але на важливих для себе ділянках вони спроможні сконцентрувати з десяток та більше танків, іншої важкої техніки. Сказати, що їхні запаси військової техніки вихолощені — це було б не чесно. Але, звісно, нинішніх можливостей значно менше, ніж було торік або на початку повномасштабного вторгнення».

Аналізуючи ситуацію, Селезньов теж зазначає, що російський оборонний комплекс виготовляє і танки.

«Але їх протягом року виготовляється менше, ніж ворог втрачає навіть протягом тижня», — каже військовий експерт.

На питання про ймовірну наповненість складів, Селезньов відповідає так: «Звісно, що у росіян на складах є деякі зразки озброєння та військової технки, але ця техніка застаріла. Те, що було в нормальному стані — вже було використано. Тепер техніка, яка знімається з довготривалого зберігання, потребує тривалого ремонту, тому як вона в більш занедбаному стані. Я бачив чимало досліджень аналітиків, які кажуть про те, що у росіян на 2025 та на початок 2026 року ресурси будуть. Що далі — питання дискусійне. Можуть відбуватись поставки з Північної Кореї».

Чим зможе допомогти Європа

В той час, коли питання допомоги з боку США залишається відкритим, багато хто з аналітиків каже про ймовірність поставок зброї з Європи.

Але, за словами Селезньова, є певний нюанс.

«Європейці стикнулись з наступною проблемою: протягом останніх 30 років вони перероблювали танки на голки. Період роззброєння, період завершення холодної війни призвів до серйозної стагнації європейського оборонно-промислового комплексу. Європі потрібен час, щоб відновити оборонний потенціал. Нам є чим оборонятись і це ми будемо спостерігати щонайменше до початку літа завдяки поставкам, які були ухвалені Байденом та Європою. Але ми маємо розуміти, що багато чого залежить не тільки від поставок, але й від інтенсивності бойових дій», — каже колишній речник Генштаба.

Резюмуючи, Селезньов звертає увагу на офіційну інформацію про те, що зараз 65% ворожих втрат є наслідком роботи наших дронів.

«Це (активне використання дронів — Ред.) може бути пов’язане з тим, що ми не маємо достатньої кількості артилерійських засобів для ведення вогню з інтенсивністю в десятки тисяч снарядів на добу, але тим не менш цифри красномовні. Саме дрони все більше стають тією силою, яка змінює ситуацію на полі бою», — зазначає аналітик.

Раніше повідомлялось про те, що у Трампа визнають, що Росія проти мирної угоди.

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