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На Слобожанщині ворог обстрілював із артилерії Харків і Дергачі

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На Слобожанщині ворог обстрілював із артилерії Харків і Дергачі

Getty Images

Триває шістдесят третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація не припиняє повномасштабної збройної агресії проти України.

На Слобожанщині ворог здійснював систематичні обстріли із артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню, по містах Харків і Дергачі та населеному пункту Прудянка.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На напрямку Ізюм - Барвінкове окупанти здійснили спробу наступу в районі Нової Дмитрівки. Успіху не мають, зазнали втрат та відійшли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Борівській громаді Харківської області російські окупанти повністю зруйнували дві школи. Також інші освітні заклади росіяни частково пошкодити та розграбували.

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