На Слобожанщині ворог обстрілював із артилерії Харків і Дергачі

На Слобожанщині ворог обстрілював із артилерії Харків і Дергачі

Триває шістдесят третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація не припиняє повномасштабної збройної агресії проти України.

На Слобожанщині ворог здійснював систематичні обстріли із артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню, по містах Харків і Дергачі та населеному пункту Прудянка.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На напрямку Ізюм - Барвінкове окупанти здійснили спробу наступу в районі Нової Дмитрівки. Успіху не мають, зазнали втрат та відійшли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Борівській громаді Харківської області російські окупанти повністю зруйнували дві школи. Також інші освітні заклади росіяни частково пошкодити та розграбували.

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