На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків – Генштаб

Російські військові намагаються прорвати оборону українських захисників у районі міста Ізюм.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує частково блокувати місто Харків.

Про це йдеться зведенні Генштабу ЗСУ за 10 квітня.

Військові РФ намагаються прорвати оборону Збройних Сил України у районі міста Ізюм та проводять розвідку імовірних напрямків подальших дій.

Разом з тим, ворог може почати нарощувати зусилля у напрямку на Слов’янськ та на Барвінкове. Окрім того, у Генштабі повідомили, що існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків.

Нагадаємо, раніше у Харківській області дрон допоміг знищити блокпости та склади окупантів. Прикордонники за допомогою БПЛА надали дані про ворожий підрозділ для артилерії Збройних сил України. У результаті було знищено два ворожі блокпости та склад з боєприпасами.

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