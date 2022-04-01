На Слобожанському напрямку Росія здійснює перегрупування військ для наступу - Генштаб

На Слобожанському напрямку Росія здійснює перегрупування військ для наступу - Генштаб

Ворог продовжує обстрілювати та блокувати Харків.

На Слобожанському напрямку російські війська продовжують блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 1 квітня.

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"На захоплених рубежах ворог переходить до оборони, здійснює перегрупування військ для відновлення наступальних дій. Фіксується додаткове підвезення боєприпасів для артилерійських підрозділів", - розповіли у Генштабі.

На Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення ведення наступальних дій.

"Протягом дня противник вів бойові дії у напрямку населеного пункту Мала Комишуваха, зупинений, успіху не має. Імовірно, противник буде здійснювати посилення угруповання окупаційних військ на Ізюмському напрямку за рахунок окремих підрозділів 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій", - додали у Генеральному штабі.

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