На Слобожанському напряму ворог евакуює до 100 одиниць пошкодженої техніки - Генштаб

На Слобожанському напряму ворог евакуює до 100 одиниць пошкодженої техніки - Генштаб

На Слобожанському напряму армія російських окупантів евакуює до 100 одиниць пошкодженої техніки

Разом з тим у Генштабі Збройних сил України наголошують, що на цьому напрямку тривають бойові дії.

Про це повідомили 4 червня у ранковому зведенні Генштабу.

У напрямку населеного пункту Шипувате відзначено переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку окупанти здійснюють евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки. Зазначається, що помічено до 100 одиниць.

Нагадаємо, розпочалася 101 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 червня.

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