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На Слов’янському напрямку путінські вояки хотіли прицільним вогнем відтіснити ЗСУ, але їм нічого не вдалося

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На Слов’янському напрямку путінські вояки хотіли прицільним вогнем відтіснити ЗСУ, але їм нічого не вдалося

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Слов’янському напрямку російські військові сподівалися відтіснити українських захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки.

Для цього окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських військових, однак, за повідомленням Генерального штабу, в путінських вояк нічого не вийшло.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 15 серпня.

"На Слов’янському напрямку ворог концентрованим вогнем артилерії безуспішно намагався відтіснити наших захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки. Потім штурмовими діями намагався покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке - Мазанівка, успіху не мав, відійшов", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів про четвертий міст через Дніпро – від Енергодару до Херсона. Зверху Каховської греблі прокладено залізницю, поруч із нею є невеликий односмуговий автомобільний міст. Він служить лише для потреб ГЕС.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
242
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