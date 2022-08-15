На Слов’янському напрямку путінські вояки хотіли прицільним вогнем відтіснити ЗСУ, але їм нічого не вдалося

На Слов’янському напрямку російські військові сподівалися відтіснити українських захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки.

Для цього окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських військових, однак, за повідомленням Генерального штабу, в путінських вояк нічого не вийшло.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 15 серпня.

"На Слов’янському напрямку ворог концентрованим вогнем артилерії безуспішно намагався відтіснити наших захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки. Потім штурмовими діями намагався покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке - Мазанівка, успіху не мав, відійшов", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів про четвертий міст через Дніпро – від Енергодару до Херсона. Зверху Каховської греблі прокладено залізницю, поруч із нею є невеликий односмуговий автомобільний міст. Він служить лише для потреб ГЕС.

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