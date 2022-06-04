На Слов’янському напрямку росіяни вели наступ і штурмові дії, але зазнали втрат - Генштаб

На Слов’янському напрямку росіяни вели наступ і штурмові дії, але зазнали втрат - Генштаб

Протягом минулої доби російськ окупанти намагалися наступати на кількох ділянках на Слов’янському напрямку, але не мали успіху.

Загарбники проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Богородичне, але успіху не мав. Окупанти також вели безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля. Росіяни зазнали втрат.

Про це повідомили 4 червня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Слов’янському напрямку з метою зниження бойового потенціалу українських військ російська армія здійснювала артилерійські обстріли населених пунктів Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне.

До слова, на Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції ЗСУ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію.

Нагадаємо, розпочалася 101 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 червня.

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