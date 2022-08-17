На Слов’янському напрямку ворог намагався просунутися, але отримав "на горіхи" від ЗСУ: чим все закінчилося

Противник гатить зі ствольної артилерії та реактивних систем по низці селищ.

На Слов’янському напрямку продовжуються бойові дії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 17 серпня.

"Підрозділи противника вогнем ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню намагалися завдати ураження нашим підрозділам та зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури в районах Бражківки, Дібрівного, Мазанівки, Долини та Довгенького", - розповіли у Генштабі.

Там додали, що "ворог намагався просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки, упіху не мав, відійшов".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили батальйон "ЛДНР", який наступав під Мар'їнкою.

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