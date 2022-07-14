На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів - Генштаб

Росіяни задіяли авіацію.
Окупанти обстріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного, Кутузівки, Великої Комишувахи, Тетянівки, Новомиколаївки та Костянтинівки.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Ворог задіяв авіацію для удару по району Маяків.
Також командування ЗСУ зазначило, що штурмові дії окупантів в районі населеного пункту Курулька наші воїни успішно відбили.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Київ завжди звучить у погрозах російського керівництва, тож імовірність ракетного удару по столиці завжди зберігається.
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