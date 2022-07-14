На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів - Генштаб

Окупанти обстріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного, Кутузівки, Великої Комишувахи, Тетянівки, Новомиколаївки та Костянтинівки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ворог задіяв авіацію для удару по району Маяків.

Також командування ЗСУ зазначило, що штурмові дії окупантів в районі населеного пункту Курулька наші воїни успішно відбили.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Київ завжди звучить у погрозах російського керівництва, тож імовірність ракетного удару по столиці завжди зберігається.

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