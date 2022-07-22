На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони майже 20 населених пунктів - Генштаб

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії.

На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони 18 населених пунктів - зокрема Долини, Дібровного, Богородичного та Норцівки. Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Великої Комишувахи.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 22 липня.

На Краматорському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Закітне, Сіверськ, Григорівка, Краматорськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Виїмка та Спірне. Поблизу останнього окупанти завдали ще й авіаудару.

Усі намагання ворога просунутися в напрямках Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївка воїни ЗСУ звели нанівець. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк та інші. Завдав авіаційних ударів біля Берестового, Білогорівки, Покровського і Веселої Долини.

Штурмовими діями ворог намагався просунутись в напрямку Покровського, успіху не має, відійшов. Здійснив чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник завдав авіаударів біля Камʼянського та Червоного.

Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали ворога на раніше зайняті позиції.

Нагадаємо, серед російських військ залишається низьким морально-психологічний стан. Вони системно вживають алкоголь та чинять непокору офіцерам. Дедалі більше окупантів навмисне виводять з ладу власну бойову техніку.

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