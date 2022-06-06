На Слов’янському напрямку ворог веде підготовку до відновлення штурмових дій - Генштаб

На Слов’янському напрямку ворог веде підготовку до відновлення штурмових дій - Генштаб

Для поповнення втрат, яких зазнало угруповання російських військ, противник здійснює підготовку особового складу на території Російської Федерації.

На Слов’янському напрямку ворог веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 6 червня.

"Для поповнення втрат, яких зазнало угруповання російських військ, противник здійснює підготовку особового складу на території Російської Федерації", - йдеться у зведенні.

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Як зазначає Генштаб, підрозділи ЗСУ успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке (село в Україні, в Ізюмському районі Харківської області - ред.).

"Завдали російським окупантам втрат. Ворог відійшов", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, військові показали відео з дронів, як вибивали із Бузової на Київщині окупантів.

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