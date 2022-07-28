На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії - Генштаб

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Пришиб, Гусарівка, Заліман, Петрівське, Карнаухівка, Курулька, Долина, Адамівка.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 28 липня.

"Здійснив безуспішну спробу розвідки боєм і зазнав втрат біля Бражківки", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, на Харківському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати українські позиції та населені пункти.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими конгресменами в Києві повідомив, що найближчі 3-6 тижнів стануть вирішальними у звільненні окупованих територій, зокрема йдеться про південні регіони.

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