На службу до ЗСУ повернувся експолонений з відомого фото з яблуком

Боєць провів у російському полоні 11 місяців. На військову службу він повернувся усього через два місяці після повернення з неволі.

Звільнений з полону український військовий Максим Колесников, фото якого з яблуком стало дуже відомим у Мережі, повернувся на службу до ЗСУ.

Про це сам боєць повідомив у Twitter 4 квітня.

"Сьогодні 2 місяці як я повернувся з полону. +16 кг ваги, +терабайт інфи про те, що пропустив, +незліченні мегатонни щастя від спілкування з рідними та близькими. Вчора повернувся на службу в ЗСУ. Служу Українському народові!" – йдеться в дописі Колесникова.

Фото з Twitter-сторінки Максима Колесникова

Нагадаємо, Колесников – доброволець-захисник Києва та області – став одним із 116 захисників, яких Україні вдалося повернути додому 4 лютого. До ворожого полону він потрапив ще в березні 2022 року, тож повернувся додому аж через 11 місяців, втративши 32 кг. Весь Інтернет облетіло фото з Колесниковим, який одразу після обміну полоненими тримає в руках яблуко, адже не куштував свіжих фруктів майже рік.

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