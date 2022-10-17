На сьогодні існує два основних сценарії завершення війни: в СБУ дали прогноз

За словами Іллі Вітюка, перемога України може відбутися уже в короткостроковій перспективі.

На сьогодні існує два найімовірніших сценарії завершення війни в Україні. Перший - державний переворот у Росії, внаслідок якого Путіна змістять з посади президента. А другий - повний і безапеляційний розгром російських військ на фронті.

У будь-якому разі Україна обов’язково переможе.

Про це в інтерв’ю для проєкту "Ми - Україна" заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

"Серед основних сценаріїв закінчення війни: зміна політичного керівництва РФ, ймовірно, через держпереворот і добровільна капітуляція, або ж повний і остаточний розгром на фронті і розвал Росії. Другий варіант для нас кращий, хоч і довший та триваліший, адже менший ризик рецидиву. Ми не хочемо, щоб через короткий проміжок часу знов довелося воювати нашим дітям чи онукам", - зазначив він.

За словами Вітюка, перемога України може відбутися уже в короткостроковій перспективі, проте точних дат не назвав.

"Ми зацікавлені у повній поразці РФ. Тільки тоді припиняться спроби кібервпливу на нашу державу. Але якщо відбудеться певне "замороження" військових дій, то кібератаки продовжаться, як це було попередні вісім років", - резюмував начальник Департаменту кібербезпеки СБУ.

Нагадаємо, у Держкомзв’язку порадили українцям не нехтувати особистою кібербезпекою.

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