На сьогодні існує два основних сценарії завершення війни: в СБУ дали прогноз

За словами Іллі Вітюка, перемога України може відбутися уже в короткостроковій перспективі.
На сьогодні існує два найімовірніших сценарії завершення війни в Україні. Перший - державний переворот у Росії, внаслідок якого Путіна змістять з посади президента. А другий - повний і безапеляційний розгром російських військ на фронті.
У будь-якому разі Україна обов’язково переможе.
Про це в інтерв’ю для проєкту "Ми - Україна" заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.
"Серед основних сценаріїв закінчення війни: зміна політичного керівництва РФ, ймовірно, через держпереворот і добровільна капітуляція, або ж повний і остаточний розгром на фронті і розвал Росії. Другий варіант для нас кращий, хоч і довший та триваліший, адже менший ризик рецидиву. Ми не хочемо, щоб через короткий проміжок часу знов довелося воювати нашим дітям чи онукам", - зазначив він.
За словами Вітюка, перемога України може відбутися уже в короткостроковій перспективі, проте точних дат не назвав.
"Ми зацікавлені у повній поразці РФ. Тільки тоді припиняться спроби кібервпливу на нашу державу. Але якщо відбудеться певне "замороження" військових дій, то кібератаки продовжаться, як це було попередні вісім років", - резюмував начальник Департаменту кібербезпеки СБУ.
Нагадаємо, у Держкомзв’язку порадили українцям не нехтувати особистою кібербезпекою.
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