Жданов вважає, що на сьогодні Росія не здатна ескалювати війну

Російська Федерація не має необхідних сил і засобів для цього.

На сьогодні Росія не здатна ескалювати конфлікт. Тому що не має сил та засобів для цього.

Про це 17 липня розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

"Шойгу, який стоїть з олівцем біля карти і віддає розпорядження посилити в усіх напрямках діяльність Збройних сил РФ – для мене, як для військового, звучить трохи дивно. На сьогодні Росія не здатна ескалювати конфлікт. Тому що не має сил та засобів для цього. Вже другий тиждень закінчується, а вони не можуть відновити наступ на Донецькому напрямку", - говорить експерт.

Він також зазначив, що військовослужбовці ЗСУ поки що не спостерігають вихід Росії із оперативної паузи, попри інформацію Інституту вивчення війни.

"Також британська розвідка говорить про те, що нібито Кремль наказав захопити всю Харківську область. Чим? Це головне питання. Військ не додалося. Є поповнення техніки та особового складу, але це не перегрупування та не ротація військ. Це не нарощування зусиль навіть на окремих напрямках", - резюмував Жданов.

Нагадаємо, Олег Жданов назвав дві причини, чому українська протиповітряна оборона (ППО) не завжди збиває ворожі ракети.

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