На спробу нового штурму Вугледара росіяни кинуть "елітні" війська, які вже зазнавали втрат в Україні - розвідка Британії

Російські окупанти готують до нової спроби штурму Вугледара Донецької області. Існує реальна ймовірність того, що російське керівництво кине на нові атаки поблизу Вугледара підрозділи, які вже зазнавали втрат під час минулих операцій.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Там опублікували супутниковий знімок з Вугледарського напрямку, на якому видно знищену російську техніку. Припускають, що ці машини входили до складу 155-ї російської морської піхотної бригади.

Також читайте Понад 600 окупантів та шість танків: Генштаб оновив втрати ворога на фронті

У РФ згадана бригада вважається так званим елітним військом, але вона не була розгорнута в Україні як єдине велике угруповування. Натомість окремі підрозділи були додані до груп військ, у яких домінують Сухопутні війська.

У розвідці зазначають, що морські піхотинці РФ виконували, мовляв, одні з найскладніших тактичних завдань у війні проти України і зазнали надзвичайно великих втрат. Водночас російське командування вирішило заповнити втрати недосвідченими мобілізованими.

"Цей брак досвіду майже напевно посилює схильність російських офіцерів до мікроуправління, що, своєю чергою, знижує оперативну маневреність. Існує реальна ймовірність того, що деградовані підрозділи 155-ї бригади знову будуть кинуті на нові штурми поблизу Вугледара", - йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 February 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/LaZxiqvjnz



#StandWithUkraine pic.twitter.com/RODCq3oCxg — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 26, 2023

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська окупаційна армія готується до спроби нового наступу на Вугледар Донецької області, де вже зазнала тяжких втрат. У розвідці Британії вважають, що для прориву у ворога недостатньо ресурсів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни попереджають також, що окупанти готуються знову йти на Вугледар.

Своєю чергою колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів пояснив, що Вугледар для росіян є принциповим місцем. За його словами, доки ЗСУ утримують Вугледар, то загрожують росіянам швидким ударом на Маріуполь. Більше того, ворог не може просуватися північніше Бахмута, Слов’янська, Костянтинівки, якщо не вирішить питання стосовно Вугледара.

Читайте також: