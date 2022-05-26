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На старості хотів повоювати: на Луганщині ЗСУ ліквідували пілота-окупанта з Білорусі

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На старості хотів повоювати: на Луганщині ЗСУ ліквідували пілота-окупанта з Білорусі

Фото: Анатолій Штефан

У Луганській області ЗСУ ліквідували полковника з Білорусі, який воював на боці Росії у складі однієї з російських приватних військових компаній.

Відомо, що окупанта звали Микола Марков. Він - відставний білоруський полковник, який був за штурвалом російського Су-25. 

Про це повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Загарбника поховала у білоруському місті Ліда 17 травня. 

"Випускник ЧВВАУЛ 1976 року, Марков Микола 1955 р.н. проживав у Ліді (Білорусь), літав "від якоїсь ПВК" веденим у генерала Боташева. Збитий на Су-25 у р-ні міста Попасна Луганської обл. Діди на старість вирішили повоювати. Вже правильно повертаються додому", – написав Штефан. 

Нагадаємо, у четвер, 26 травня, окупанти країни-агресорки Росії знову обстріляли Харків. За попередньою інформацією Харківської обласної військової адміністрації, внаслідок атаки росіян є загиблі та потерпілі.

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