На Ставці півтори години обговорювали Бахмут: Данілов розповів, чи перебуває місто в оточенні

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Бахмут Донецької області не перебуває в оточенні.

Про це він сказав в етері телемарафону 6 березня.

Данілов повідомив, що на засіданні Ставки півтори години обговорювали ситуацію в Бахмуті.

"На сьогодні про оточення Бахмута не йдеться. Розуміємо, що ситуація непроста й тому приймаються колективні рішення, що робити на тому чи іншому напрямку, в який спосіб посилювати цей напрямок. І такі питання на Ставці постійно проговорюються. Сьогодні щонайменше півтори години було обговорення усіх нюансів", - сказав Данілов.

Нагадаємо, генерал-полковник Олександр Сирський 5 березня відвідав Бахмут, де тривають жорстокі бої. Він зазначив, що російська окупаційна армія посилює наступ елітними найманцями ПВК "Вагнер".

Видання New York Times News повідомило, що 4 березня українські десантно-штурмові бригади пішли в атаку на Бахмутському напрямку.

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