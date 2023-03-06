На Ставці півтори години обговорювали Бахмут: Данілов розповів, чи перебуває місто в оточенні

Бахмутський напрямок обговорювали на засіданні Ставки.
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Бахмут Донецької області не перебуває в оточенні.
Про це він сказав в етері телемарафону 6 березня.
Данілов повідомив, що на засіданні Ставки півтори години обговорювали ситуацію в Бахмуті.
"На сьогодні про оточення Бахмута не йдеться. Розуміємо, що ситуація непроста й тому приймаються колективні рішення, що робити на тому чи іншому напрямку, в який спосіб посилювати цей напрямок. І такі питання на Ставці постійно проговорюються. Сьогодні щонайменше півтори години було обговорення усіх нюансів", - сказав Данілов.
Нагадаємо, генерал-полковник Олександр Сирський 5 березня відвідав Бахмут, де тривають жорстокі бої. Він зазначив, що російська окупаційна армія посилює наступ елітними найманцями ПВК "Вагнер".
Видання New York Times News повідомило, що 4 березня українські десантно-штурмові бригади пішли в атаку на Бахмутському напрямку.
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