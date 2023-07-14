На Ставці у Зеленського обговорили, чи існує загроза вторгнення з Білорусі

Президент України Володимир Зеленський 14 липня провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Обговорювали ситуацію на передовій та постачання зброї.

Про це йдеться у Telegram президента.

Під час засідання було порушено питання:

ситуація на фронті;

просування українських військ;

нові пакети військової допомоги та покращення логістики постачання;

темпи виробництва української зброї.

Також читайте Череватий пояснив, про що свідчить скандал з генералом Поповим в армії РФ

Зеленський заслухав командувачів Валерія Залужного, Олександра Сирського та Олександра Тарнавського.

Також були доповіді міністра оборони Олексія Резнікова щодо нових пакетів військової допомоги від союзників та віцепрем'єра Олександра Кубракова щодо покращення логістики постачання зброї.

"Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна та командувача Гуляка", - додав президент.

На засіданні також обговорили захист атомних станцій та північного кордону, а також результати перевірки готовності Сил оборони до виконання відповідних завдань.

Згідно з доповіддю начальника ГУР Кирила Буданова, з урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі - відсутня.

Нагадаємо, українські захисники протягом тижня просунулись на південь та південний схід на Мелітопольському напрямку на 1700 м.

Читайте також: