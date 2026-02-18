На стику двох напрямків ЗСУ покращили позиції — військовий оглядач

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Українські військові покращили свої позиції на стику Олександрівського (Дніпропетровщина) та Гуляйпільського напрямків.

Таку думку висловив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, ці успіхи не пов’язані з технічними проблемами у противника, зокрема з роботою Starlink. Вони лише ускладнюють ворогу комунікацію та управління, але не мають вирішального впливу на бойові дії.

Реклама

Оглядач зазначив, що українські сили змогли скористатися виснаженням противника та затримкою з підведенням його оперативних резервів. Водночас ЗСУ, за його даними, встигли накопичити відносно свіжі резерви на визначених рубежах.

На думку Мирошникова, тепер російським військам доведеться знову вести бої за населені пункти та плацдарми на західних берегах річок Гайчур і Янчур, замість підготовки до штурмів Покровського та Оріхова.

Раніше ми писали про те, що російські окупанти почали відступати у Запорізькій області через відключення супутникового інтернету Starlink.