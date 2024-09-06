На Су-24М випробовують вітчизняну керовану авіабомбу: фото, відео

Для випробування української планувальної авіабомби використовують фронтовий бомбардувальник Су-24М. Під час цього польоту його супроводжує двомісний навчально-бойовий винищувач Су-27УБ.

Повітряні Сили ЗСУ випробовують вітчизняний аналог авіабомби з УМПК, щоб дати можливість українським літакам завдавати дальніх бомбових ударів по окупантах.

У телеграм-каналі "Бойова авіація України" опубліковане коротке відео з тестування нової зброї.

На кадрах видно, що для випробування української планувальної авіабомби використовують фронтовий бомбардувальник Су-24М. Під час цього польоту його супроводжує двомісний навчально-бойовий винищувач Су-27УБ, з борту якого ведеться відеознімання.

"Бомбардувальник виконує тестовий політ для випробування нової керованої авіабомби", – розповіли у телеграм-каналі. А супровід винищувачем виконується для контролю відстиковки та подальшого планерування бомби до заданої цілі.

У повідомленні також зазначається, що виліт виконується у щільному бойовому порядку "крило до крила", що потребує більшої концентрації екіпажів літаків під час польоту.

З відео видно, що швидше за все, на радянську вільнопадаючу авіабомбу, українські інженери встановили навісну конструкцію, деякі частини якої схожі на елементи УМПК (універсальний модуль польоту та корекції), який росіяни встановлюють на свої бомби для збільшення дальності польоту і точності влучання.

До прикладу, на українській авіабомбі помітно розкладні крила і аеродинамічний обтікач округлої форми у носовій частині, який покращує її аеродинамічні характеристики, зменшуючи опір повітря під час польоту бомби, як під крилом літака, так і під час атаки на ціль.

Су-24М ПС ЗСУ з вітчизняною плануючою авіабомбою. Серпень 2024 рік / Кадр з відео: t.me/UkrAirForce

Але є і відмінності: у хвостовій частині розташований відсік з керувальними Х-подібними поверхнями (рулями) і судячи з відео, можна припустити – твердопаливним прискорювачем або реактивним двигуном. Застосування додаткового прискорювача на авіабомбі збільшує дальність ураження і зменшує ризики для екіпажу бути збитими ворожою ППО.

Нагадаємо, що у червні цього року, начальник авіації Командування ПС ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубоцов анонсував випробування вітчизняного аналога JDAM-ER.

Авіабомба з комплектом JDAM-ER з розкритими крилами у польоті / Фото з відкритих джерел

Бригадний генерал розповів, що в Україні тривають роботи з розробки високоточних комплектів до радянських авіаційних бомб, які мають, окрім високої точності, забезпечити й збільшену дальність польоту.

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