На Сумщині "Байрактар" знищив артилерійські системи окупантів, якими обстрілювали Охтирку - відео

Голова Сумської ОДА запевняє, що ЗСУ дають гідну відсіч ворогу.

Українські захисники безпілотником "Байрактар" прицільно влупили по двох самохідних артилерійських установках окупантів (САУ), якими обстрілювали населені пункти на Сумщині, зокрема Охтирку.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький та опублікував відео.

На кадрах видно, як після прицільного удару наших захисників артилерійські системи окупантів спалахнули. Дякуючи ЗСУ знищили точковим потраплянням дві САУ, які вели обстріл Охтирки", - написав він.