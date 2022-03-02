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На Сумщині "Байрактар" знищив артилерійські системи окупантів, якими обстрілювали Охтирку - відео

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Голова Сумської ОДА запевняє, що ЗСУ дають гідну відсіч ворогу.

Українські захисники безпілотником "Байрактар" прицільно влупили по двох самохідних артилерійських установках окупантів (САУ), якими обстрілювали населені пункти на Сумщині, зокрема Охтирку.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький та опублікував відео.

На кадрах видно, як після прицільного удару наших захисників артилерійські системи окупантів спалахнули. Дякуючи ЗСУ знищили точковим потраплянням дві САУ, які вели обстріл Охтирки", - написав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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