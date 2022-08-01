На Сумщині через обстріли армії РФ вигоріло понад 20 гектарів пшениці: фото наслідків атаки

Протягом минулої доби окупанти з мінометів і артилерії обстріляли Сумську область, у результаті чого загорілося поле з пшеницею.

Про це повідомляють у ДПСУ.

"Застосувавши 120-мм міномети і 122-мм САУ окупанти здійснили обстріл території Білопільської громади, всього прилетіло 3 міни і 8 снарядів. В результаті обстрілу знищено понад 20 гектарів пшениці", - сказано в повідомленні.

Також війська РФ випустили 35 великокаліберних мін калібру по території Середино-Будської громади. Краснопільську громаду ворог накрив артилерійським вогнем: випущено понад два десятки боєприпасів з міномета та САУ.

Крім того, російські війська запустили 6 артилерійських снарядів на територію Семенівської громади в Чернігівській області.

Нагадаємо, голова ОВА Дмитро Живицький повідомив, що 21 липня над Сумщиною українські сили збили безпілотник.

"Воїни ЗСУ влучним пострілом "приземлили" російській безпілотний літальний апарат, який мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ", - написав Живицький.

Як повдіомлялося, росіяни обстрілюють Миколаїв нетиповою зброєю.

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