На Сумщині місцеві лише встигають відновлювати зруйновані будівлі, як рашисти обстрілюють їх знову

Місцеві Хотінської громади не збираються виїжджати, кажуть, за цей час стали тільки сильнішими і сміливішими. А щоб не впасти у відчай – більше працюють на землі та відбудовують зруйноване ворожими обстрілами, йдеться в ТСН.

Обійстя Тетяна потрапило під вогонь, коли жінка була на городі. Жінка з сином ледь встигли добігти до погреба, як почало вибухати й на городі і у дворі. «Чуєм так свист над нами – зразу на землю полягали, воно як рвонуло. А далі одна за одною почали гепать», - розповідає вона.

Оговтавшись від шоку родина відразу взялася все прибирати. Син замазує цементом дірки на хаті. Хвіртку знесло, ворота розбило, замість них натягнули будівельну плівку. Вікна теж позабивали поліетиленом, хоч вітер в кімнатах не гуляє. І знову на город, бо ж картопля не вибрана.

На сусідній вулиці під обстріл потрапили троє людей, Снаряд влучив просто у дах авта, посеред вулиці, коли 35-річний чоловік їхав додому, він дивом вижив, та із численними осколковими пораненнями нині в лікарні. «Чоловік та дві жінки мають осколкові поранення кінцівок, вони в лікарні. Жінка їхала на велосипеді і інша жінка просто була біля свого двору», - розповідають в поліції.

Виснажливі обстріли росіян стали справжнім випробуванням для жителів Хотінської громади - за 500 метрів і кордон РФ.

У селі Студенок об’єктами обстрілу вже не раз ставали школа, садочок, медзаклад та сільрада. «Ми знов полагодили, вони знов обстріляли коли навели трошки лад і знов обстріляли по тим самим будівлям. Головне, що без жертв і потерпілих, а інше ми відбудуємо», - розповідає сільський голова Петро Єрьоменко.

«Їм завидно, що ми живемо, а вони існують. У нас свобода слова є, а в них немає, спробуй, що сказать – і зразу в каталажку», - переконаний місцевий мешканець Віктор.

Селяни кажуть, від сусіда-агресора нікуди не дінешся .Тож як можуть показують окупантам, що їх не залякати і залишали рідні домівки, їх не змусять. Від обстрілів ховаються, від відчаю рятуються працею та вірою у те, що ЗСУ скоро виженуть окупантів з усієї української землі.

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