На Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію — жителів закликають покинути домівки

За словами очільника Сумської ОВА, у регіоні є проблема, коли люди пишуть відмови від евакуації.

В Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію ще з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад, а саме 543 людей.

Сумська обласна військова адміністрація заявила про це 13 березня.

"Сьогодні була проведена Рада оборони області, де питання безпекової ситуації було ключовим. Заслуховувалась оцінка обстановки з боку всіх військових структур та сил безпеки", – повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Із посиланням на оперативні дані військових, ситуація на кордоні станом на 13 березня є напруженою, але контрольованою. Підрозділи російської армії не перетнули кордон і не захопили жодного населеного пункту на території Сумської області.

Водночас Володимир Артюх підкреслив, що на прикордонні підвищилась інтенсивність диверсійних груп противника та інтенсивність дій авіаційних засобів ураження – КАБів, FPV-дронів. Від цих ворожих дій мирне населення можливо захистити, лише провівши евакуацію жителів прикордоння.

"У зв’язку із загостренням оперативної ситуації на території області, постійним вогневим ураженням з боку РФ та з метою збереження життя цивільного населення області сьогодні на засіданні Ради оборони області за поданням військового керівництва було прийнято рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської територіальних громад Сумського району. Найближчим часом необхідно буде евакуювати 543 особи, у тому числі і дітей", – повідомив Володимир Артюх.

Нагадаємо, про те, що росіяни намагаються оточити Сили оборони на Сумщині, повідомляли раніше. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що прориву кордону немає, проте ворог здійснює десятки штурмових атак, намагаючись витіснити українських військових із Курської області.

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