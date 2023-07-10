На Сумщині оголосили про підготовку до евакуації людей з 5-кілометрової зони прикордоння – ОВА

Керівництво Сумської області на Раді оборони ухвалило рішення підготуватись і провести евакуацію людей, які живуть у 5-кілометровій прикордонній зоні.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що евакуація жителів Сумщини із прикордоння – "це необхідність, яка назріла вже давно".

"Люди тут не живуть, а виживають – під постійними обстрілами, тижнями, а то й місяцями без світла. Там часто не працюють магазини, школи, лікарні. Неможливо безпечно завезти найнеобхідніші продукти харчування, ліки тощо. В умовах постійних обстрілів майже неможливо відновити зруйновані об’єкти. Ворог діє підступно і зухвало – він навмисно обстрілює навіть ремонтні бригади – нещодавно загинули працівники "Сумиобленерго", які виїхали на ремонт пошкодженої лінії електропередач", - зазначив Артюх.

Влада проводить системну підготовчу роботу та готує розпорядження щодо евакуації людей із п’ятикілометрової зони від кордону.

"Усі плани, маршрути евакуації, алгоритми дій відпрацьовані. Евакуація буде проводитись із відповідним прикриттям військових ЗСУ, аби не дати ворогу жодного шансу здійснити провокацію і наразити наших жителів на небезпеку", – наголосили в ОВА.

Евакуація розпочнеться тільки після того, як жителям прикордоння роз’яснять їхні права, забезпечать необхідні засоби й ресурси. А також після того, як кожна родина у прикордонних населених пунктах буде готова до переміщення.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися через постійні обстріли ворога. Зараз цей напрямок у Північній операційній зоні залишається найбільш небезпечним.

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