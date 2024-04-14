На Сумщині окупанти атакували вантажівку дроном – загинув водій (фото)

У Сумській області окупаційні війська Росії 14 квітня атакували дроном вантажівку. Внаслідок удару водій загинув – розпочато провадження.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у неділю, 14 квітня 2024 року, близько 8:00 окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на вантажівку.

Окупанти атакували дроном вантажівку на Сумщині / Фото: Офіс генерального прокурора

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня – Сирський оцінив ситуацію на фронті.

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