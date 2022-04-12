Біля кордону окупанти накопичують війська, існує ризик застосування росіянами хімічної зброї — Міноборони

Ймовірно, що загарбники також спробують знову прорватися вглиб країни.

Російські окупанти на кордоні з Сумщиною накопичують техніку для прориву вглиб України. Ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій, навіть до застосування хімічної зброї.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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"Техніку збирають. Вони дійсно накопичують довкола кордону техніку і шукають засоби для того, щоб зібрати особовий склад (у них з цим проблеми), попри те, що вони завжди говорили, що в них є мільйон осіб особового складу. Зараз у це вже складно повірити", — каже Маляр.

Однак, за її словами, наразі не можна стверджувати, буде завдано удару звідти чи ні, адже сьогодні російські війська працюють не стратегічно, а лише на коротку перспективу.

"Якщо до 24 лютого у Росії були ще якійсь стратегічні плани на коротку, але чітку перспективу, то зараз у них цього немає. Вони ситуативно планують. Тобто у них на декілька днів вперед ідуть плани. Є якась загальна військова концепція, але частина дій, які здійснені зараз російськими військами, і рішення, які прийняті Путіним, вони виходять за рамки військової логіки. Вони іноді емоційні, вони часто ірраціональні, тому тут не можна однозначно щось передбачати. Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію", — наголосила заступниця міністра оборони.

Маляр каже, що сьогодні також існує ризик застосування хімічної зброї з боку окупантів.

"Ризик страшних сценаріїв існує. Що таке страшних - це застосування хімічної зброї. Ризик того, що вони все ж таки ще раз намагатимуться пробити кордони і просуватися вглиб території — теж є. Всі ризики є на сьогодні, тому що триває війна", — резюмувала Маляр.

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