На Сумщині окупанти обстріляли автівку, загинули брат із сестрою: розпочато розслідування

Загарбники обстріляли автомобіль із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району.

Розпочато розслідування через загибель двох мирних жителів внаслідок обстрілу окупантами Сумщини.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також читайте На Сумщині пролунало 56 вибухів

За даними слідства, вранці 27 січня 2024 окупанти обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району. 54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули.

54-річний чоловік, який був за кермом авто, та його 68-річна сестра внаслідок обстрілу загинули / Фото: Офіс генерального прокурора

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється УСБУ в Сумській області.

Нагадаємо, у суботу вранці, 27 січня, на Сумщині російська розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру.

Читайте також: