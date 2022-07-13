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На Сумщині окупанти обстріляли три села та вели повітряну розвідку - Генштаб

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На Сумщині окупанти обстріляли три села та вели повітряну розвідку - Генштаб

Фото: Олександр Гончаренко

На Сіверському напрямку окупанти посилили контррозвідувальний режим у прикордонних районах Курської області.

У Сумській області російські окупанти із мінометів обстріляли райони населених пунктів Вовківка, Волфине та Покровка.

Про ситуацію на Сіверському напрямку йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 13 липня.

Там противник посилює контррозвідувальний режим у прикордонних районах Курської області.

Також на Сумщині росіяни вели повітряну розвідку безпілотниками поблизу Заруцького, Шалигиного та  Старикового.

Раніше повідомлялося, що у прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ продовжує утримувати військові підрозділи, щоб скувати українські сили і не допустити їхнє перекидання на інші напрямки.

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