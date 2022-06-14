На Сумщині окупанти скинули бомбу безпілотника: одна людина загинула, ще двоє – поранені (фото)

На Сумщині окупанти скинули бомбу безпілотника: одна людина загинула, ще двоє – поранені (фото)

На Сумщині 13 червня найбільше постраждала Великописарівська громада. Там ворожий безпілотник скинув боєприпас, а потім громаду обстріляли ще й з мінометів.

У Сумській області російський безпілотник скинув вибухівку з безпілотника, внаслідок чого одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"На територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху 2 людей поранені, один загинув", — зазначив Живицький.

Через декілька годин громаду обстріляли ще й з мінометів – 30 прильотів. Збитки і загальна кількість пошкоджених будинків встановлюється.

Крім того окупанти відкрили мінометний вогонь в Есманській громаді, після чого було 14 вибухів.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині ворог накрив артилерійським та мінометним вогнем прикордонні райони.

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