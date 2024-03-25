На Сумщині окупанти скинули дві бомби на школу: розпочато слідство

Окупанти скинули дві бомби на навчальний заклад Великописарівської громади на Сумщині. Розпочато слідство.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Наразі проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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"За даними слідства, 25 березня 2024 року близько 16:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району. Унаслідок атаки ворога пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, у Сумській області оголосили примусову евакуацію 54 дітей. Причиною називають безпекову ситуацію у трьох населених пунктах Шосткинського району.

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