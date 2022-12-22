На Сумщині окупанти скинули вибухівку з квадрокоптера на прикордоння області (фото)

Ніч на Сумщині минула неспокійно. Ворог скинув вибухівку на прикордоння області незвичним способом.

В ніч на 22 грудня окупанти скинули вибухівку з квадрокоптера на прикордоння Сумщини.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Після опівночі ворог скинув вибухівку з квадрокоптера на прикордонні Краснопільської громади", - повідомив він.

За словами Живицького, решта ночі в області минула без обстрілів.

Водночас у Держприкордонслужбі кажуть, що під ворожим вогнем з РСЗВ та БПЛА опинилася 2 громади.

"Окупанти накривали з району населеного пункту Крупець. На щастя, обійшлося без жертв", - повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо, від початку повномасштабного наступу РФ на Україну ЗСУ ліквідували понад 100 тисяч окупантів. Станом на 22 грудня загальні бойові втрати противника становлять 100400 особового складу.

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