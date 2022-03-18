На Сумщині окупанти вбили двох цивільних, відбирають у людей зброю і мобільні телефони

На Сумщині окупанти вбили двох цивільних, відбирають у людей зброю і мобільні телефони

Голова ОВА попередив, що пересуватися дорогами Сумщини без підтверджених гуманітарних коридорів дуже небезпечно.

На Сумщині російські окупанти вбивають мирне населення, відбирають у людей офіційно зареєстровану зброю і телефони.

Про це розповів голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький.

"Продожується терор місцевого населення (окупантами — Ред.). Чомусь почали ходити по дворах і забирати в людей мобільні телефони. Забирають, у кого є, офіційно зареєстрована зброя. Мабуть бояться простих людей, мисливців", — сказав Живицький.

За його словами, на дворах мешканців Сумщини окупанти розмістили десятки, якщо не сотні одиниць російської бронетехніки, зокрема артилерійські установки, БМП, танки.

Живицький повідомив, що на території Тростянецької громади ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки.

"На жаль, продовжуються обстріли передмістя і міста Суми. Точилися бої, на жаль, загинула молода дівчина – було обстріляне цивільне авто. Так само було вбито чоловіка, який займався підприємництвом і забезпечував невеликий населений пункт продуктами", — зазначив він.

Голова ОВА попередив, що пересуватися дорогами Сумщини без підтверджених гуманітарних коридорів дуже небезпечно.

Нагадаємо, що на Сумщині росіяни заганяють місцевих у фейкові "зелені коридори" і використовують, як "живі щити".

Раніше на Сумщині окупанти викрали "швидкі" та влаштували бій між собою через "шашличну". Також повідомлялося, що окупанти обстрілювали населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці.

Читайте також: