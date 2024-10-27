На Сумщині окупанти вгатили по енергооб'єкту: обласний центр без світла 

Сьогодні, 27 жовтня, росіяни ударними безпілотниками атакували Роменський район на Сумщині.

Про це повідомили в ОВА.

"Ворог завдав авіаційний удар по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед". На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в регіоні було знищено три ворожих безпілотника.

Раніше стало відомо, що 27 жовтня в місті Суми зникло світло. Відключення відбулося після атаки РФ "Шахедами".

Також ми повідомляли, що столиця пережила ворожу атаку, а в Хмельницькій області лунають вибухи.