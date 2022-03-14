На Сумщині окупанти викрали "швидкі" та влаштували бій між собою через "шашличну": яка ситуація в регіоні

На Сумщині окупанти викрали "швидкі" та влаштували бій між собою через "шашличну": яка ситуація в регіоні

За словами голови ОВА, українська тероборона та авіація "добряче прорідила ворожі війська", після чого "вороги палали, як у пеклі".

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про непросту ситуацію в регіоні.

Мародерство у Тростянці

За його словами, 12 березня, поки автівка "швидкої" супроводжувала евакуаційну колону з Тростянця, у самому місті окупанти займалися мародерством. Вони розтрощили відділення й автівки "Укрпошти", вдерлися до підстанції "швидкої".

Загарбники все розтрощили, вкрали медикаменти та техніку. Також викрали три автомобілі "швидкої:

Volkswagen Crafter ВМ4565СО

Темно-зелений УАЗ ВМ6169АТ

Peugeot Citroen ВМ1246СО

Живицький повідомив, що один із викрадених автомобілів, Volkswagen, зранку, 13 березня, перебував біля залізничного вокзалу Тростянця, де базується штаб ворога. Наразі у Тростянці лишилась одна карета швидкої допомоги.

Бої з окупантами

Дмитро Живицький розповів, що 13 березня після 10 ранку під Сумами почався бій.

Один з українських блокпостів почали обстрілювати ворожі САУ. Під прикриттям артилерії у місто хотів прорватися ворог.

"Але наші хлопці прийняли бій та дали відсіч. Пишаюся нашою теробороною. Артилерія час від часу гатила по території Сумської району протягом дня. У самому місті Суми боїв не було", — зазначив голова ОВА.

За його словами, українська тероборона та авіація "добряче прорідила ворожі війська". Зокрема, на Роменщині тероборона захопила техніку ворога.

"Смажені чебуреки" тепер в якості добрива лишатимуться на узбіччах доріг Сумщини. Відпрацювали фашистських росіян і на одній з позицій, де було скупчення артилерії. Вороги палали, як у пеклі", — пише Живицький.

Наслідки ворожих обстрілів

Постраждала від обстрілів Боромля та Велика Писарівка. Пошкодження та втрати уточнюються. Вдень ворожий російській літак у Сумському районі розбомбив мирне фермерське господарство. Після двох авіаударів без дахів та вікон лишається близько 20 приватних будинків у селі Битиця.

Увечері росіяни здійснили авіаналіт на Охтирку, ударивши по житлових кварталах. Працюють рятувальники та медики.

Росіяни вбивають один одного

За інформацією голови Сумської ОВА, між російськими загарбниками немає зв'язку і порозуміння.

"Позавчора вночі ворожі підрозділи не поділили між собою "шашличну" і вкотре влаштували бій самі із собою. Росіяни вбивають один одного", — повідомив Живицький.

Також він додав, що чимало російських військових на Сумщині хочуть здаватися у полон.

Крім того, голова ОВА попередив, що на 14 березня "зелених коридорів" в області не буде. Жоден з маршрутів поки не погоджено. Подальші перемовини тривають.

Нагадаємо, що російська авіація розстріляла дитячий табір у Сумській області.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині тероборона "голіруч" знешкодила три танки Росії та одну САУ.

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