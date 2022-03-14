На Сумщині окупанти викрали "швидкі" та влаштували бій між собою через "шашличну": яка ситуація в регіоні

За словами голови ОВА, українська тероборона та авіація "добряче прорідила ворожі війська", після чого "вороги палали, як у пеклі".
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про непросту ситуацію в регіоні.
Мародерство у Тростянці
За його словами, 12 березня, поки автівка "швидкої" супроводжувала евакуаційну колону з Тростянця, у самому місті окупанти займалися мародерством. Вони розтрощили відділення й автівки "Укрпошти", вдерлися до підстанції "швидкої".
Загарбники все розтрощили, вкрали медикаменти та техніку. Також викрали три автомобілі "швидкої:
- Volkswagen Crafter ВМ4565СО
- Темно-зелений УАЗ ВМ6169АТ
- Peugeot Citroen ВМ1246СО
Живицький повідомив, що один із викрадених автомобілів, Volkswagen, зранку, 13 березня, перебував біля залізничного вокзалу Тростянця, де базується штаб ворога. Наразі у Тростянці лишилась одна карета швидкої допомоги.
Бої з окупантами
Дмитро Живицький розповів, що 13 березня після 10 ранку під Сумами почався бій.
Один з українських блокпостів почали обстрілювати ворожі САУ. Під прикриттям артилерії у місто хотів прорватися ворог.
"Але наші хлопці прийняли бій та дали відсіч. Пишаюся нашою теробороною. Артилерія час від часу гатила по території Сумської району протягом дня. У самому місті Суми боїв не було", — зазначив голова ОВА.
За його словами, українська тероборона та авіація "добряче прорідила ворожі війська". Зокрема, на Роменщині тероборона захопила техніку ворога.
"Смажені чебуреки" тепер в якості добрива лишатимуться на узбіччах доріг Сумщини. Відпрацювали фашистських росіян і на одній з позицій, де було скупчення артилерії. Вороги палали, як у пеклі", — пише Живицький.
Наслідки ворожих обстрілів
Постраждала від обстрілів Боромля та Велика Писарівка. Пошкодження та втрати уточнюються. Вдень ворожий російській літак у Сумському районі розбомбив мирне фермерське господарство. Після двох авіаударів без дахів та вікон лишається близько 20 приватних будинків у селі Битиця.
Увечері росіяни здійснили авіаналіт на Охтирку, ударивши по житлових кварталах. Працюють рятувальники та медики.
Росіяни вбивають один одного
За інформацією голови Сумської ОВА, між російськими загарбниками немає зв'язку і порозуміння.
"Позавчора вночі ворожі підрозділи не поділили між собою "шашличну" і вкотре влаштували бій самі із собою. Росіяни вбивають один одного", — повідомив Живицький.
Також він додав, що чимало російських військових на Сумщині хочуть здаватися у полон.
Крім того, голова ОВА попередив, що на 14 березня "зелених коридорів" в області не буде. Жоден з маршрутів поки не погоджено. Подальші перемовини тривають.
Нагадаємо, що російська авіація розстріляла дитячий табір у Сумській області.
Раніше повідомлялося, що на Сумщині тероборона "голіруч" знешкодила три танки Росії та одну САУ.
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