На Сумщині окупанти влаштували провокацію і спалили пункт пропуску

На Сумщині окупанти влаштували провокацію і спалили пункт пропуску

За словами голови ОВА, ситуація в області залишається напруженою. Загарбники обстрілюють мирні квартали з танків та стрілецької зброї.

У Сумській області окупанти влаштували провокацію на українсько-російському кордоні.

Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, на пункті пропуску "Рижівка" росіяни встановили свій БТР і самі ж його підірвали.

"Це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ: нібито українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно. І окупанти, начебто аби помститися українцям, спалили український прикордонний пункт пропуску", — зазначив Живицький.

Також голова ОВА розповів, що ситуація в області залишається напруженою. Загарбники переміщують військову техніку у Конотопському районі, обстрілюють мирні квартали з танків та стрілецької зброї.