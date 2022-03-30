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На Сумщині окупанти влаштували провокацію і спалили пункт пропуску

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За словами голови ОВА, ситуація в області залишається напруженою. Загарбники обстрілюють мирні квартали з танків та стрілецької зброї.

У Сумській області окупанти влаштували провокацію на українсько-російському кордоні.

Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, на пункті пропуску "Рижівка" росіяни встановили свій БТР і самі ж його підірвали.

"Це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ: нібито українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно. І окупанти, начебто аби помститися українцям, спалили український прикордонний пункт пропуску", — зазначив Живицький.

Також голова ОВА розповів, що ситуація в області залишається напруженою. Загарбники переміщують військову техніку у Конотопському районі, обстрілюють мирні квартали з танків та стрілецької зброї.

Як після 30-денної окупації у Сумській області оговтується Тростянець

Як після 30-денної окупації у Сумській області оговтується Тростянець

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів.

Раніше повідомлялося, що Тростянець найбільше на Сумщині потерпав від російських окупантів. Жінки народжували дітей просто вдома, бо не було ніякої можливості дістатися до лікарні. Загарбники не давали хоронити померлих і гонили людей пішки до Росії.

Також окупанти кинули гранату в мирних мешканців Тростянця, загинуло двоє чоловіків.

Нагадаємо, що на Сумщині росіяни заганяли місцевих у фейкові "зелені коридори" і використовуали, як "живі щити".

Раніше на Сумщині окупанти викрали "швидкі" та влаштували бій між собою через "шашличну". Також повідомлялося, що окупанти обстрілювали населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці.

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