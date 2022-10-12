На Сумщині окупанти знову обстріляли об’єкти інфраструктури: без світла ще два райони (фото)

Армія Росії 12 жовтня з артилерії вдарила по об’єктах інфраструктури у Сумській області.

У результаті артобстрілів РФ 12 жовтня у двох районах Сумської області сталися аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, окупанти почали обстрілювати Сумщину від ранку. 12 "прильотів" зафіксовано у Середино-Будській громаді, де від 08.20 окупанти з артилерії били по околиці м. Середина-Буда.

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У Миропільській громаді артобстріл вівся від 08.00 по околиці Миропілля, там 14 прильотів. Посадовець додав, що ще через попередні атаки РФ станом на 7 ранку в області без електропостачання було 247 споживачів.

"Але наразі маємо, на жаль, ще два ворожі артилерійські прильоти з території рф по об'єктах інфраструктури. У Сумському і Шосткинському районах - аварійне відключення електроенергії", - сказав він.

Живицький додав, що графіки віялових відключень оприлюднять, щойно буде можливість скласти їх з технічної точки зору.

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, армія РФ також обстріляла Дніпропетровщину, вдаривши по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Внаслідок ворожої атаки на об'єкт інфраструктурі виникла сильна пожежа. Крім того, руйнування.

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