На Сумщині окупанти зробили "живий щит" з селян для "охорони" зенітки С-300

На Сумщині окупанти зробили "живий щит" з селян для "охорони" зенітки С-300

Таким чином загарбники хочуть убезпечитися від ударів українських сил, які не ризикуватимуть життями своїх співвітчизників.

В Охтирському районі на Сумщині російська армія створила "живий щит" із жителів села для охорони зенітно-ракетного комплексу С-300.

Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, в одному із сіл Тростянецької громади Сумщини, яке сьогодні зайняли російські окупанти, на центральній вулиці та у прилеглих, майже біля кожного двору стоїть російський танк.

"Російська армія створила "живий щит" із жителів села, за нашою інформацією зроблений для охорони розгорнутої системи С-300 (зенітно-ракетна система С-300 середнього радіуса дії", — повідомив Живицький.

В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність С-300 може сягати 150, 200, 300 кілометрів. Система призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу від супротивника, в першу чергу від балістичних ракет і літаків і також різних інших цілей.

Раніше повідомлялося, що російські військові грабують і стріляють по авто цивільних, що намагаються виїхати з Сум.