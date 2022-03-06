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На Сумщині окупанти зробили "живий щит" з селян для "охорони" зенітки С-300

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На Сумщині окупанти зробили "живий щит" з селян для "охорони" зенітки С-300

Таким чином загарбники хочуть убезпечитися від ударів українських сил, які не ризикуватимуть життями своїх співвітчизників.

В Охтирському районі на Сумщині російська армія створила "живий щит" із жителів села для охорони зенітно-ракетного комплексу С-300.

Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, в одному із сіл Тростянецької громади Сумщини, яке сьогодні зайняли російські окупанти, на центральній вулиці та у прилеглих, майже біля кожного двору стоїть російський танк. 

"Російська армія створила "живий щит" із жителів села, за нашою інформацією зроблений для охорони розгорнутої системи С-300 (зенітно-ракетна система С-300 середнього радіуса дії", — повідомив Живицький.

В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність С-300 може сягати 150, 200, 300 кілометрів. Система призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу від супротивника, в першу чергу від балістичних ракет і літаків і також різних інших цілей.

Раніше повідомлялося, що російські військові грабують і стріляють по авто цивільних, що намагаються виїхати з Сум.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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